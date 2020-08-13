62 проекта представлены на конкурсе «KazRoboProject-2020»

Конкурс научно-технических проектов «KazRoboProject» каждый год, начиная с 2016 года, выявляет юных конструкторов из всех регионов страны.

Конкурс, организуемый при поддержке Фонда Нурсултана Назарбаева, является частью программы развития федерации «КазРоботикс». Участие в конкурсе способствует развитию творческих способностей школьников и студентов, повышает их интерес к прикладным исследованиям научно-технической направленности. В этом году в связи с ограничительными мерами, связанными с пандемией коронавируса, конкурс проводился в онлайн-формате, передает Caravan.kz.

Участниками «KazRoboProject-2020» стали представители всех регионов Казахстана. На участие в конкурсе было подано 62 проекта (91 участник), из них 54 были допущены к онлайн-защите. В процессе работы над проектами участники осваивают основы проектирования устройств, чтения схем, сборки роботов, программирования разработанных моделей. Они изучают основные компоненты конструкторов и их функционал. Кроме этого, ребята проводят небольшие маркетинговые исследования, совершают простейшие финансовые расчеты.

«Целенаправленная и системная подготовка школьного или студенческого проекта к возможному практическому использованию в реальных условиях должна привести обучающихся к пониманию основ рационализаторской деятельности, заложить базу для дальнейшего профессионального роста. Мы мечтаем, что наши ребята в будущем выберут профессии, связанные с научным, инженерно-техническим направлением, и выведут Казахстан на новый уровень развития экономики», — отметила Айжан Жекеева, президент федерации «КазРоботикс».

Конкурс проводился в двух возрастных группах: 10-15 лет и 16-21 год, а также в двух номинациях в каждой возрастной группе («Концепт» и «Прототип»). Команды-участники состоят из двух человек. В настоящее время жюри проводит отбор авторов лучших работ. Церемония награждения победителей конкурса состоится в сентябре текущего года.