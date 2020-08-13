93% школьников будут учиться онлайн в Акмолинской области

До начала учебного года будут проведены единые классные часы для детей, а также единые родительские лектории.

В 307 школах Акмолинской области обучение будет организовано в дистанционном формате. Всего 123 тысячи школьников (93% от общего количества учеников области) начнут новый учебный год за компьютерами. Об этом в ходе прямого эфира рассказал руководитель региона Ермек Маржикпаев, передает Zakon.kz.

В начальном звене по заявлению родителей будут функционировать дежурные классы с разбивкой на группы наполняемостью до 15 человек, с соблюдением строгих санитарных мер. Предварительно таких дежурных классов будет около трех тысяч, в них смогут учиться почти 45 тысяч школьников.

«Для разъяснения всех моментов дистанционного обучения до начала учебного года будут проведены единые классные часы для детей, а также единые родительские лектории», — добавил Ермек Маржикпаев.