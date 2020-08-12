Два новых государственных портала запустили в Казахстане

На одном из них можно будет отслеживать ход реализации госпрограмм.

Министерство информации и общественного развития запустило два новых портала — Единый портал государственных программ и портал государственных СМИ. На Едином портале государственных программ размещается вся информация о ходе и этапах реализации госпрограмм, об ответственных и контролирующих их органах, передает Kazpravda.kz.

Отмечается, что контент портала будет постоянно обновляться, в ближайшее время произойдет его интеграция со специальным Youtube-каналом.

«Портал государственных СМИ ежедневно публикует официальную информацию со всех регионов Казахстана, а также новости от центральных государственных органов. Благодаря этому СМИ читатели и журналисты могут получать и использовать информацию из первоисточников», — добавили в МИОР РК.