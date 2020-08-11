Изменения вступили в силу 10 августа.

Приказом министра труда и социальной защиты населения от 27 июля внесены изменения в Правила выплаты единовременной социальной помощи на случай потери дохода из-за ограничительных мероприятий. Выплату 42 500 казахстанцы смогут получить на электронный кошелек, сообщает Zakon.kz.

Правила дополнены пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. В настоящих Правилах используется следующее понятие:

оператор системы электронных денег — банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, или платежная организация, обеспечивающие функционирование системы электронных денег, включая сбор, обработку и передачу информации, формируемой при осуществлении операций с использованием электронных денег, а также определяющие правила функционирования системы электронных денег в соответствии с договором, заключенным с эмитентом (эмитентами) электронных денег.»;

А пункт 16 изложен в следующей редакции:

«16. Государственная корпорация, получив средства, в течение одного рабочего дня формирует в соответствии с графиком платежные поручения на выплату социальных и единовременных выплат, и осуществляет выплаты получателям путем зачисления средств способом, указанным в заявлении.

Оператор сотовой связи в течение одного рабочего дня обеспечивает поступление сумм единовременных выплат на лицевой счет абонента оператора сотовой связи, зарегистрированного за ним.

Оператор системы электронных денег обеспечивает достоверность и принадлежность электронного кошелька лицам, указанным в пункте 3 настоящих Правил.

В случае предоставления заявителем наименования оператора системы электронных денег и идентификационного кода электронного кошелька для зачисления сумм единовременной социальной выплаты отделение Государственной корпорации в течение одного рабочего дня со дня получения сведений, направляет оператору системы электронных денег сведения о заявителе, включающие фамилию, имя, отчество (при наличии), идентификационный код электронного кошелька, номер мобильного телефона (при наличии), а также наименование оператора системы электронных денег.