О цифровизации работы судовых систем рассказали в МИИР

Онлайн-площадка «Дни цифровизации» организована для диалога и выработки качественных проектов и предложений в сфере технологий.

В Нур-Султане провели День цифровизации Министерства индустрии и инфраструктурного развития. В ходе совещания были презентованы следующие проекты: «Мониторинг судовых систем»; «Комплекс дноглубительных работ»; «Навигационные знаки». Мероприятие прошло в онлайн-формате с участием вице-министра Динары Щегловой, а также представителей АО «Холдинг „Зерде“» и Astana Hub. Его цель — организация диалога по выработке качественных проектов и предложений.

МИИР провела онлайн-встречу с целью сбора предложений и готовых решений от IT-компаний и стартапов, отвечающих всем техническим требованиям. Так, задача первого проекта состоит в оперативном надзоре за судами технического флота и использования судовых силовых установок. Основные места базирования судов: Усть-Каменогорск, Семей, Павлодар, Уральск, Капчагай, Балхаш и Атырау. Как отметила Динара Щеглова, безопасность и эффективность судоходства зависит от создаваемых условий. Поэтому IT-компании активно предлагали свои решения по данному проекту.

Цель второго и третьего проектов — снизить производственные расходы при проведении дноуглубительных работ, сократить время на выполнение дублирующих операций и уменьшить расходы на содержание навигационных знаков.

Дни цифровизации проходят совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО «Холдинг „Зерде“» и Международным технопарком Astana Hub для сотрудничества IT-рынка с цифровыми проектами госорганов.