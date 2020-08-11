Аскар Мамин посетил Акколь

В рамках рабочей поездки он ознакомился с развитием «умных городов» и космической системы связи РК.

Премьер-министр РК Аскар Мамин в ходе рабочей поездки в г. Акколь Акмолинской области проинспектировал развитие национальной космической системы связи и реализацию проектов «умных городов» в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан», предает PM.

В поездке приняли участие заместитель премьер-министра Р.Скляр, временно исполняющий обязанности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Б. Мусин, аким Акмолинской области Е. Маржикпаев, председатель правления АО «Қазақтелеком» К. Есекеев и др.

Глава правительства ознакомился с работой Центра обработки данных и Ситуационного центра АО «Казахтелеком», который является ядром проекта «Smart Aqkol» по внедрению современных технологий «умных городов».

Пилотный проект осуществлен в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» в целях комплексного обеспечения жизнедеятельности города посредством видеонаблюдения за дорожной и общественной безопасностью, в том числе в образовательных учреждениях и социальных объектах, мониторинга и управления в сфере здравоохранения, а также оснащения зданий и жилых домов «умным» оборудованием нового поколения.

В ходе посещения Центра космической связи «Акколь» премьер-министру доложили о развитии национальной космической системы связи «Kazsat», которая состоит из двух спутников «KazSat-2», «KazSat-3» и двух наземных комплексов управления «Акколь» в Акмолинской области и «Коктерек» в Алматинской области. В состав ЦКС «Акколь» входят центр управления полетами космическими аппаратами, центр мониторинга, центр аппаратно-программного и метрологического обеспечения, служба эксплуатации инфраструктуры. На данный момент услугами спутников KazSat пользуется 16 основных казахстанских операторов связи и вещания. Загрузка космической системы «KazSat» составляет порядка 73%.