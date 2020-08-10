Как «Казахтелеком» справился с коронакризисом

Продуманные управленческие и маркетинговые ходы позволили АО «Казахтелеком» своевременно среагировать на рыночные вызовы в период карантина и пандемии.

Карантинные меры, которые были введены в республике в конце марта 2020 года, стали причиной серьезных миграционных потоков между крупными городами РК. Студенты и служащие, сотрудники различных организаций и индивидуальные предприниматели массово покидали мегаполисы, уезжая в родные регионы и переходя на удаленную работу и образование. И наоборот, многие казахстанцы спешно возвращались в Нур-Султан или Алматы, поскольку эти города закрывались на карантин. Чуть позже, в апреле, аналогичные процессы наблюдались и в остальных регионах по мере введения в них карантинных ограничений. Так, происходили массовые переезды граждан между областными и районными центрами, малыми городами и селами. В мае пошла третья волна внутренней миграции, связанная с началом дачного сезона и посевного сезона в селах.

Такая миграция населения не могла не отразиться на структуре абонентской базы крупнейшего в стране оператора фиксированной связи. АО «Казахтелеком» предоставляет свои услуги во всех регионах РК — в городах, в частном секторе, в районных центрах и в большинстве сел. А вынужденная самоизоляция казахстанцев привела к резкому росту потребности в высокоскоростном интернете, в услугах цифрового ТВ, а также фиксированной и мобильной связи. Особенно рост этих потребностей был заметен в райцентрах и селах. Безусловно, все это отразилось на объемах работ, которые необходимо было выполнить оператору для удовлетворения запросов абонентов.

С аналогичными вызовами пришлось столкнуться телеком-операторам по всему миру. Оказавшись в вынужденной самоизоляции, люди стали потреблять больше трафика, активнее использовать фиксированные сети, подключаться к услугам домашнего интернета и телевидения. Пандемия продемонстрировала, что когда необходим качественный интернет, наиболее востребованы и надежны как раз фиксированные линии связи.

Как рассказал Игорь Погребицкий, главный директор по розничному сегменту АО «Казахтелеком», удовлетворить новый спрос, возникший в городах, особенно в многоквартирном секторе, было проще всего, поскольку в этом сегменте у «Казахтелекома» наибольшее покрытие сетями.

«У нас лучшие в стране технологии фиксированногои мобильного доступа в интернет и наибольший резерв по емкости сети. Тем более, часть емкости высвобождалась из-за выезда в свои регионы приезжей части абонентов (студентов, предпринимателей и работников организаций), которые просили отключить услуги в городах и организовать их в райцентрах, селах и на дачах. Высвобождавшаяся емкость оптической сети моментально задействовалась для подключения новых абонентов к нашим пакетам», — пояснил спикер.

Следует отметить, что отток части абонентов из городов и наличие в многоквартирном секторе городов альтернативных поставщиков услуг телекоммуникаций (как крупных, так и локальных), не повлияли на абонентскую базу «Казахтелекома». В этом сегменте рынка она выросла практически по всем услугам. Так, количество пользователей услуг широкополосного доступа в интернет увеличилось на 3,5%, услуг платного телевидения (кабельного, цифрового и ОТТ) — на 2,2%, а услуг цифрового интерактивного телевидения, предоставляемым по технологии IPTV — почти на 5%.

«Сложнее было удовлетворить массовый спрос, возникший в частном секторе городов и райцентров, а также в селах из-за миграции абонентов и из-за перехода школьников и учителей на дистанционное образование, — рассказывает Игорь Погребицкий. — Но мы удовлетворили большую часть взлетевшего в данных сегментах рынка спроса на интернет, телевидение и голосовую связь. Это произошло благодаря предпринятым нами еще в 2019 году мероприятиям. Дело в том, что одной из пяти приоритетных задач маркетингового плана в розничном сегменте рынка был рост базы интернет-абонентов за счет использования емкости сети ADSL, высвободившейся в результате покрытия многоквартирного сектора оптическими сетями. Эта задача решалась как путем генерации спроса на наши услуги в 2019 году, так и путем переноса свободной емкости ADSL из многоквартирного сектора в частный, в райцентры и села».

С помощью таких мероприятий, относительно быстрых и наименее затратных с точки зрения инвестиций, «Казахтелеком» фактически перенес в регионы столько емкости, что ее хватило для удовлетворения спроса на интернет, сгенерированного в 2019 году, а также для подключения большого количества абонентов в период карантина 2020 года.

В результате за I полугодие 2020 года компании удалось увеличить количество интернет-абонентов в сельской местности абонентов на 6,1%, а абонентов услуг платного телевидения — на 6,4%. В частном секторе городов рост пользователей интернета составил почти 5%, платного ТВ — 4,2%. Больше половины прироста интернет-пользователей произошло как раз благодаря переносу емкости ADSL в 2019 году.

«Кроме того, частично рост абонентской базы физических лиц на данных сегментах рынка был обеспечен с применением оптических технологий. Хотя абонентов, подключенных по оптике в селах и в частном секторе городов не так уж и много, за I полугодие 2020 года мы увеличили их базу на 10% и 7% соответственно», — добавил Игорь Погребицкий.

По данным АО «Казахтелеком», чуть менее 40% прироста интернет-абонентов обеспечено инвестициями, сделанными в развитие технологии LTE. В период карантина «Казахетелком» использовал все имеющиеся на тот момент резервы клиентского оборудования LTE для организации доступа в селах и частном секторе (преимущественно новостройках). Работа по развитию этой технологии продолжается.

«В целом, мы рады, что в сложный для всех период карантина мы как крупнейший оператор оказались готовы максимально удовлетворить потребности населения в доступе к интернету, а также к информационным, развивающим и развлекательным ТВ-каналам», — констатирует Игорь Погребицкий.

Кстати, несмотря на негативное влияние коронавируса на ИТ-рынок, некоторые его отрасли, все же, окажутся в плюсе. Согласно оценкам аналитиков Gartner, массовый переход на удаленную работу будет способствовать росту расходов на публичные облачные сервисы (+19%), на облачную телефонию и мессенджеры (+8,8%), а также на ВКС-решения (+24,3%). В целом же, согласно обновленному прогнозу Gartner, мировые расходы на информационные технологии упадут на 8% по итогам 2020 года (до 3,4 трлн долларов). Несмотря на это представители АО «Казахтелеком» решительно настроены максимально удовлетворять потребности казахстанцев в качественной связи. Взрыв спроса на услуги интернета и цифрового интерактивного телевидения в карантинный период, а также то, как компания с этим справилась, вселяют уверенность, что граждане без связи не останутся.