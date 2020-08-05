В Туркменистане государство привлечет к цифровизации десятки национальных IT-компаний

Это сотрудничество обеспечит рост инновационного сектора национальной экономики.

Более 30 туркменских IT-компаний представили свои бизнес-предложения и возможности в сфере высоких технологий на онлайн-конференции, организованной агентством «Туркменсвязь». Инициатива начать диалог с частными фирмами продемонстрировала, что государство готово привлечь к работе по цифровизации Туркменистана большое количество местных подрядчиков. Это сотрудничество обеспечит рост инновационного сектора национальной экономики, приведет к появлению новых рабочих мест для IT-специалистов, передает CentralAsia.

На конференции были затронуты темы цифровизации финансово-банковской сферы и создания систем автоматизированных информационных баз. Также обсуждалась организация и участие компаний в традиционной выставке телекоммуникационных технологий, ежегодно проводимой агентством «Туркменсвязь».

В Туркменистане реализуется концепция развития цифровой экономики до 2025 года. В ее рамках уже к январю 2021 года всем учреждениям страны было поручено создать собственные сайты и внедрить системы электронного документооборота. В марте туркменский парламент принял новый закон «Об электронном документе, электронном документообороте и цифровых услугах». Он закрепил юридическую силу цифровых документов и внес ясность в то, как должна функционировать новая система.

Туркменским частным IT-компаниям предстоит реализовать еще десятки инновационных проектов для различных структур. Поэтому в ближайшие годы это направление в стране ждет бурный рост, который приведет к цифровой трансформации деловой сферы и экономики страны.