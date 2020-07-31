Better World Summit 2020: лучшее будущее требует совместных усилий

Эксперты обсудили, как оживить экономику после пандемии, что необходимо для цифровой трансформации и какой потенциал несет в себе 5G.

С 27 по 30 июля компания Huawei совместно с партнерами провела первый онлайн-саммит Better World Summit («Лучший мир»). Четырехдневное мероприятие объединило экспертов, аналитиков, операторов связи, регуляторов, партнеров, СМИ и несколько тысяч онлайн-зрителей из более чем 80 стран мира. Участники саммита рассмотрели информационно-коммуникационные технологии как двигатель экономического роста в настоящее и в пост-пандемическое время, обсудили этапы цифровой трансформации, раскрыли потенциал 5G для укрепления коммерческого успеха и поделились видением новой бизнес модели.

Открывая первый день саммита, ротируемый председатель Huawei Го Пин рассказал об отраслевом применении 5G, а также о том, как технологические решения помогают в борьбе с Covid-19 и создании умных городов с высоким уровнем комфорта и новым качеством жизни. Объединившись, такие технологии, как 5G, вычисления, облачные решения и ИИ, усиливают друг друга и открывают огромные возможности в пяти основных технологических областях: связь, ИИ, облачные решения, вычислительные системы и отраслевые приложения.

«Для коммерческого успеха 5G необходима совместная работа всей отрасли. Вертикальные отраслевые приложения могут быть воспроизведены в масштабе только при наличии унифицированных отраслевых стандартов и совместной экосистемы, — отмечает Го Пин. — Двигаясь вперед, Huawei удвоит усилия по обеспечению наших партнеров необходимыми возможностями. Мы будем продвигать совместные инновации и стимулировать рост для всех участников производственно-сбытовой цепочки».

Как отмечает эксперт, в нынешних экономических условиях операторам связи необходимо сосредоточиться как на краткосрочных, так и на долгосрочных целях. Более точное развертывание 5G позволит им максимизировать ценность своих сетей. Для этого необходимо расставлять приоритеты в работе с пользователями и привлекать средства туда, где они больше всего нужны, максимально использовать существующие сети 4G и FTTx и интегрировать их с новыми сетями 5G посредством целостной координации и точного планирования, определять приоритетные отрасли и ключевые приложения для них.

В ходе своего выступления на втором дне саммита Райан Дин, исполнительный директор Huawei и президент подразделения по работе с операторами связи, рассказал о четырех областях построения сети и развития бизнеса, в которых операторам следует наращивать усилия во время кризиса, связанного с Covid-19.

«Операторам необходимо максимально увеличить ценность существующих сетей. Они должны использовать их на полную мощность, быстро увеличивать пропускную способность, используя программное обеспечение, добавляя платы или заменяя модули RRU. Это может помочь им реагировать на растущий трафик во время пандемии и оптимизировать совокупную стоимость сайтов», — пояснил Райан Дин.

Спикер рекомендует операторам фокусироваться на пользовательском опыте и создании лучших сетей 5G для наибольшей коммерческой эффективности, а также ускорить процесс коммерциализации 5G для B2B.

«5G переходит в новую стадию развития, и рынок B2B является ключевым для операторов в плане их коммерческого успеха. Операторам нужно выбирать правильные отрасли и предоставлять B2B новые возможности 5G. Для этого необходимы унифицированные отраслевые стандарты», — добавил эксперт.

В заключении Райан Дин отметил важность создания целевых сетей, ориентированных на будущее. По его словам, телекоммуникационной индустрии стоит серьезно задуматься о том, как адаптировать свои сети к постоянно меняющимся потребностям отдельных пользователей и бизнеса, при этом поддерживая диджитализацию экономики. Компания Huawei продолжит оказывать помощь операторам связи в создании целевых сетей, ориентированных на будущее, поддерживая дальнейший рост их бизнеса.

С основным докладом третьего дня онлайн-саммита Better World Summit 2020 выступила Кэтрин Чэнь, старший вице-президент и председатель совета директоров компании Huawei. По ее словам, регулирующие органы в сфере телекоммуникаций во множестве стран и отраслей должны совместно заниматься решением общих проблем, возникших в связи с пандемией Covid-19, и создавать мир, в котором найдется место для каждого.

«Пандемия Covid-19 показала, что цифровая инфраструктура не поспевает за развитием технологий. По данным МСЭ, более половины мирового населения по-прежнему не имеет доступа к интернету и другим цифровым технологиям. Поскольку экономический рост разных стран замедляется, их правительства все больше интересуются стратегиями восстановления экономики, — отметила Кэтрин Чэнь. — Мы верим, что в будущем мир станет более взаимосвязанным, интеллектуальным и инновационным. Благодаря поддержке государственной политики, связанной с активной цифровой трансформацией всей отрасли, каждая отрасль сможет использовать преимущества цифровых технологий, повысить эффективность работы и продолжить развитие».

На финальном дне саммита Better World 35 спикеров выступили в пяти разных сессиях, обсудив применение 5G, облачных технологий и искусственного интеллекта в сфере ИКТ. Эти технологии способны сделать работу сети более интеллектуальной и эффективной в ориентированных на будущее операциях, тем самым помогая операторам связи достигать цифровой трансформации и успеха в бизнесе.

Билл Тан, президент глобальной технической службы Huawei, отметил, что вспышка Covid-19 в 2020 году создает большие проблемы для работы глобальных операторов и ускоряет их цифровую трансформацию: «С помощью профессиональных услуг и нашей платформы на базе ИИ мы можем помочь операторам осуществить операционную трансформацию, повышая операционную эффективность с помощью интеллектуальных способностей. Huawei может поддерживать операторов на протяжении всего пути их цифровой трансформации».

За последние 30 лет Huawei предоставила профессиональные услуги для 1500 сетей более чем в 170 странах и регионах, 300 операторам и 3 млрд людей по всему миру. В настоящее время Huawei обслуживает более 18 млн сетевых элементов (NE), предоставляет интеллектуальные устройства 600 млн потребителям, а также услуги для 228 компаний из списка Fortune Global 500. Ежегодно компания проводит более 200 крупных мероприятий.

«Мы играем важную роль в развитии глобальной ИКТ-индустрии и продолжим работать с нашими клиентами и партнерами над созданием надежной экосистемы с упором на отраслевые приложения, создающие реальную ценность, — заявил Го Пин. — И мы верим, что 5G откроет больше возможностей для рынка операторов связи. Но для коммерческого успеха 5G вся индустрия должна работать сообща».

В рамках Better World Summit 2020 более 60 спикеров выступили с докладами и поделились своими взглядами на то, как построить лучший мир в будущем. В их числе представители China Telecom, Etisalat, MTN и 3GPP/ETSI, МСЭ-Р, GSMA, ECTA, CAICT, ECO и ADL, регулирующих органов из Южной Африки, Таиланда, Китая и Германии.