В Казахстане создают единую платформу по мониторингу кинопроката

Министерство культуры и спорта в рамках Дней цифровизации представило свои новые проекты.

В Нур-Султане провели День цифровизации Министерства культуры и спорта. В ходе мероприятия презентовали несколько проектов — «Единый мониторинг фильмов на территории РК», «Создание единого информационного пространства». Мероприятие прошло в онлайн-формате с участием ответственных лиц по цифровизации МКС, а также представителей АО «Холдинг „Зерде“» и Astana Hub.

С презентацией по проектам цифровизации выступил руководитель управления кинематографии и театрального искусства Департамента культуры и спорта Алтынгуль Нурбекова. Она представила план создания Единой автоматизированной информационной системы. Площадка официальных данных по сборам от кинопроката будет включать в достоверные данные и аналитику по сборам и прокату фильмов в РК, а также ежедневную статистику по количеству зрителей. Сроки реализации проекта составят порядка двух месяцев.

Еще один проект, который будет запущен в ближайшее время — Единый цифровой портал с виртуальными турами по объектам культуры РК. Предполагается создать сеть виртуальных музеев и перевести в электронный формат все существующие музейные фонды, записи концертов, спектаклей и элементы материального и нематериального историко-культурного наследия.

Напомним — онлайн-площадка Дни цифровизации организована для налаживания диалога между бизнесом и госорганами для выработки качественных проектов и предложений в ИТ-сфере.