Как власти следят за перемещениями алматинцев с помощью мобильных операторов

Данные операторов связи помогают в принятии оперативных решений по противодействию коронавирусной инфекции.

Глава управления цифровизации Алматы Баян Конирбаев во время онлайн-брифинга рассказал о проекте системы анализа мегаполиса в период пандемии, с помощью которой власти могут анализировать места и время скоплений людей в городе. Как рассказал спикер, еще в мае управление цифровизации совместно с сотовыми операторами Теле2/Altel, Beeline и Казахтелеком запустили в работу систему анализа города, передает Sputnik.

По его словам, данные в системе обновляются каждый час, что позволяет фиксировать индекс самоизоляции людей и определять места массовых скоплений. С помощью данной системы власти могут определять точное количество граждан, которые покидают свой дом на расстояние более чем на один километр. Конирбаев уточнил, что система не отображает никаких персональных данных об алматинцах.

«Данные предоставляются операторами мобильной связи в обезличенном виде, в формате статистики по секторам. Мы не видим конкретно фамилию абонента, ИИН, даже номер телефона не видим. То, что мы видим — это активности по перемещениям людей через базовые станции внутри города», — отметил Конирбаев.

Анализ перемещений по городу показывает наибольшую концентрацию людей в Бостандыкском, Алмалинском и Медеуском районах. Самая низкая активность днем в Наурызбайском районе. Наибольшая активность наблюдается в дневное время будних дней с 12:00 до 15:00, в частности на территориях, прилегающих к Арбату и Зеленому базару, барахолке в районе Розыбакиева — Райымбека, а также городских больниц.

По его словам, эти данные помогают межведомственной комиссии определить места, где нужно усилить дезинфекцию. Кроме того, система проводит анализ активности звонков на номера 103, 1308, 1406. Согласно анализу, больше всего алматинцы звонят диспетчерам «скорой» помощи — станция получает от двух до шести тысяч звонков в день.

«Проект продолжает развиваться. В течение августа будет реализован дополнительный анализ данных сотовых операторов по миграционным потокам жителей Алматинской области в город: откуда, в каком объеме формируется миграционный поток, направления движения по городу и места скоплений. С течением времени будут интегрироваться и другие данные, а накопленная аналитика позволит лучше понимать поведение города, черпать уроки из принятых мер регулирования пандемии и принимать новые системные решения на основе данных», — заявил Конирбаев.