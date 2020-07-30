Более 34 тысяч детей обеспечат компьютерами в Кызылординской области

Премьер-министр провел совещание по вопросам развития региона.

Аскар Мамин провел совещание по вопросам развития Кызылординской области. О работе госорганов и решении актуальных проблем жителей ему доложили министр финансов Алихан Смаилов и аким региона Гульшара Абдыкаликова. Рабочей группой по вопросам развития Кызылординской области поддержано 79 проектов на 100 млрд тенге. В этом году в регионе планируется финансирование 42 проектов на 15,6 млрд тенге. Министерство образования и науки в рамках обеспечения компьютерной техникой учащихся из семей, относящихся социально-уязвимым слоям населения, за счет резерва правительства предполагается приобрести компьютерную технику (компьютеры, ноутбуки, планшеты и модемы) для 34,7 тысяч учащихся области, передает Today.kz.