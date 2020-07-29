Казахстанским компаниям помогут выйти на международные торговые площадки

Для полноценного увеличения существующих темпов роста электронной торговли необходимо дальнейшее совершенствование нормативного и технического обеспечения.

Казахстанские компании будут выводить на международные торговые онлайн-площадки. Об этом заявил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов на заседании правительства, передает Kazpravda.kz.

«Существуют проблемы, такие как высокая доля теневой экономики, высокая комиссия по межбанковским платежам, эквайринга, неготовность малых и средних предприятий, несвоевременная доставка товаров. Для полноценного увеличения существующих темпов роста электронной торговли необходимо дальнейшее совершенствование нормативного и технического обеспечения», — сказал спикер.

По его словам, оказана прямая поддержка по продвижению на интернет-платформах начинающим и опытным предпринимателям.

«Мы прорабатываем страновые партнерства по выводу наших казахстанских компаний на такие международные торговые площадки как Alibaba, Amazon, Yandex, Ozon, Shopify. Например, отобрано 50 компаний для предоставления доступа на платформу Alibaba в качестве „Золотого поставщика“. Данный премиальный статус обеспечивает доступ к глобальной аудитории, возможность комплексного продвижения внутри маркетплейса», — продолжил Бахыт Султанов.

Министр добавил, что принимаются меры, направленные на поддержку казахстанских цифровых торговых площадок, которые развиваются быстрыми темпами, особенно в условиях пандемии.

«Сегодня на рынке функционирует 13 платформ. Такие маркетплейсы, как Kaspi, Chocofamily, Technodom, Mechta и другие, имеют порядка 20 категорий товаров и услуг. Так, например, сумма заказов Kaspi-магазин за первое полугодие 2020 года увеличилась почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — заключил Султанов.