Казахстанцы ускоренно переходят на безналичную оплату

Рынок безналичных платежей приближается к точке насыщения?

Аналитический центр АФК представил обзор статистики по безналичным платежам по карточкам по состоянию на 01 июля 2020 года в РК. После обновления исторического максимума в мае объем безналичных карточных платежей в стране за июнь вновь побил рекорд за всю историю наблюдений. Показатель вырос с 2,4 до 2,7 трлн тенге (+15,4%), при этом в сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается более выраженный рост — в 2,7 раза с показателя в 1 трлн тенге.

«Очевидно, что стремительное развитие платежной инфраструктуры ключевыми игроками на рынке, а также стремление граждан минимизировать наличные расчеты из-за Covid-19 имеют положительное влияние на переход от наличных к безналичным платежам. Тем не менее, на наш взгляд, рынок безналичных платежей приближается к точке насыщения. Соответственно, дальнейшая динамика не будет столь выраженной, в особенности с учетом ожидаемого падения экономической активности в стране из-за возвращения ограничений по борьбе с пандемией коронавируса в стране», — считают аналитики.

Активное развитие безналичных расчетов наблюдается во всех регионах страны. При этом в разрезе регионов их проникновение неравномерно. Наибольший показатель отношения безналичных операций к операциям по выдаче наличности — в городах Алматы, Нур-Султан и Атырауской области. Тогда как показатели по СКО и ВКО в несколько раз отстают от лидеров. В среднем по стране коэффициент отношения безналичных платежей к снятию в банкоматах составляет 184%, что свидетельствует об устойчивом превалировании безналичных оплат над снятием наличности.

«Средний чек» по безналичным платежам с использованием карточек в июне составил 12 177 тенге (12 142 — в мае), в то время как средний размер суммы снятия в банкомате почти в пять раз превышает данную величину и составляет 56 355 тенге (52 708 — в мае). При снятии наличности граждане, как правило, формируют наличные запасы на несколько недель вперед, что и объясняет вышеуказанную динамику.

Между тем в июне отмечалось практически равнозначное увеличение как платежей через POS-терминалы (+16,9%), так и оплат в интернете (+15,2%). Тем не менее в абсолютных величинах интернет-платежи (2,2 трлн тенге) почти в пять раз превышают объемы платежей через POS-терминалы (489 млрд тенге). В июне 2019 года превышение интернет-платежей над соответствующими платежами через POS-терминалы составляло 2,2 раза.

«Таким образом, последние два месяца подряд наблюдается ускоренный переход страны к cashless-экономике, что несет выгоду для всех вовлеченных сторон, в первую очередь, с точки зрения безопасности и удобства, а также оптимизации расходов на финансовые операции, ускорения денежного оборота, улучшения налогового администрирования и, соответственно, сокращения теневой экономики», — говорят в АФК.