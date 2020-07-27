ДУМК запустило сайт для дистанционного жертвоприношения на Курбан айт
Заявки будут приниматься круглосуточно до 30 июля.
Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы сообщил, что запущен сайт Qurban2020.kz в целях дистанционного жертвоприношения на Курбан байрам, передает Елорда Инфо.
«Духовное управление мусульман Казахстана, принимая во внимание просьбы граждан, а также основываясь на международном опыте, в этом году накануне Курбан айта запустил сайт для дистанционного жертвоприношения. Заявки на жертвоприношения будут приниматься круглосуточно до 30 июля. Любой гражданин может заказать эту услугу», — отметил верховный муфтий.
Он рассказал, что такая практика применяется в ряде стран — Турция, Малайзия, Индонезия и ОАЭ.
«Главной особенностью этой системы является то, что все жертвенное мясо раздается нуждающимся гражданам. Эта система запущена впервые у нас, может иметь некоторые недостатки. Мы призываем общественность проявить понимание, если возникнут технические неполадки. Основная цель открытия системы жертвоприношений заключается не в получении прибыли, а в удовлетворении потребностей населения в совершении жертвоприношений», — пояснил председатель ДУМК.
Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Яндекс Дзене, Facebook и Telegram.