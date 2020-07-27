На долю 4G приходится более 59% мобильных подписок во всем мире

LTE по-прежнему доминирует в глобальных мобильных телекоммуникациях.

GSA (Глобальная ассоциация поставщиков мобильной связи) отслеживает и исследует мировые разработки в области мобильной широкополосной связи. Согласно данным за июль 2020 г., в мире подтверждено 16 807 пользовательских устройств LTE, имеющих статус «выпущенные», включая 61 коммерческое устройство 5G (также с поддержкой LTE) от 755 производителей. Эта цифра на 19% превышает количество устройств, идентифицированных GSA в марте 2019 года.

«Хотя 5G попадает в заголовки новостей, LTE по-прежнему доминирует в глобальных мобильных телекоммуникациях. Сегодня в мире насчитывается 797 операторов с коммерчески запущенными сетями мобильного или фиксированного широкополосного беспроводного доступа. К концу первого квартала 2020 года число подписчиков LTE в мире составило 5,43 миллиарда. На долю LTE приходится более 59,2% мобильных подписок во всем мире», — говорится в отчете.

В базе данных GSA GAMBoD проверено 16 807 пользовательских устройств с поддержкой LTE, от 779 поставщиков, что на 16,2% больше, чем в июне 2019 года. Число устройств увеличивается, со средним темпом роста более 2800 устройств в год в течение последних четырех лет.

Форм-фактор телефона получил самое большое распространение: заявлено 10 406 телефонов, включая операторские и частотные варианты, что составляет 61,9% от всех LTE-устройств (16 807). Сегменты CPE/ маршрутизатор с поддержкой LTE, планшетные ПК, подключенные к LTE, и сегменты модулей LTE (3038, 1192 и 1169 устройств соответственно) также велики. Другие категории, которые отслеживаются, включают USB-модемы (322 устройства), трекеры (180), ноутбуки (100), камеры (68) и умные часы (62), а также фемтосоты, бортовые устройства (OBU), точки доступа для автомобиля, стационарные беспроводные терминалы/ телефоны, дроны, терминалы киосков и POS-машины, проекторы, устройства умного дома, автомобильные аксессуары и голосовые переводчики.

Самый популярный спектр для развертывания LTE — 1800 МГц. Band 3 используется в 381 коммерческой сети LTE во всем мире (47,8% от общего числа). Band 3 также имеет самую большую экосистему пользовательских устройств LTE: на рынке анонсировано 11 491 пользовательское устройство, то есть 68,4% устройств LTE могут работать с использованием спектра на частоте 1800 МГц. Второй наиболее развернутый диапазон — 800 МГц Band 20 (используется в 199 запущенных сетях). Третий основной диапазон FDD с точки зрения глобального развертывания — это Band 7, запущенный в 190 коммерческих сетях.