Казахстанцы могут посетить уроки дыхательной гимнастики онлайн

Эфиры проходят в соцсетях по вторникам и пятницам, доступна видеозапись занятий.

Профессиональные тренеры, врачи и инструкторы йоги научат казахстанцев дыхательной гимнастике. Основная цель проекта — оказание помощи людям, страдающим от заболеваний дыхательных путей, профилактика заболеваний, а также помощь тем, кто перенес Covid-19, сообщает официальный сайт города Нур-Султан.

«В основе реабилитации пациентов, перенесших Covid-19, лежит соблюдение режима питания, сна и физической активности, а также врачебных назначений. Физическая нагрузка предполагает направленную работу на различные системы организма, которые пострадали при болезни. Чаще всего это легкие. Группа упражнений лечебной физкультуры при поражении легочной ткани направлена на стимуляцию кровообращения в группах мышц (межреберные, диафрагма, мышцы легочной ткани), участвующих в акте дыхания и поднятии выносливости. Именно через активное вовлечение мышц происходит активация восстановительных процессов и заживление пораженных участков», — говорят в городском управлении физической культуры и спорта.

Упражнения будут транслироваться в период карантина два раза в неделю — во вторник и пятницу — в 19:00 на официальных страничках в социальных сетях управления физической культуры и спорта — @sport_nursultan, @elordasport.