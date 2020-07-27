Сообщать о нарушениях в больницах теперь можно через Telegram

Общественный контроль запущен во всех областях Казахстана и уже получил поддержку Министерства здравоохранения РК и Министерства информации и общественного развития РК.

Через Telegram-бот казахстанцы могут сообщить о нарушениях карантина, санитарных норм или некорректной работе медицинских учреждений. Для этого запущена группа Общественного контроля по Covid-19. Благодаря боту CovidControlKzBot общественники будут получать сообщения о нарушении санитарных норм и карантинных мер, жалобы на работу медицинских учреждений, предложения по улучшению условий работы медицинского персонала, передает Kazpravda.kz.

Группа Общественного Контроля — это гражданская инициатива, целями которой являются мониторинг условий работы врачей и лечение пациентов в медицинских учреждениях, мониторинг распределения гуманитарной помощи, контроль соблюдения прав граждан в получении социальной и медицинской помощи в условиях пандемии.