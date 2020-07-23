Совершать таможенные операции в ЕАЭС станет легче

Изменения в процедуру проведения таможенных операций вступят в силу весной следующего года.

С 21 марта 2021 года при совершении таможенных операций в электронном виде не нужно будет дополнительно проставлять физические отметки на бумажных носителях. Соответствующее решение принял Евразийский межправительственный совет, передает Sputnik.

Как отметил член коллегии — министр по таможенному сотрудничеству Олег Панкратов (Кыргызстан), «заказчиками» проставления отметок таможенных органов на бумажных документах при совершении таможенных операций в электронном виде являются не таможенные органы, а иные контролирующие структуры либо сами участники внешнеэкономической деятельности. Причинами этого являются сохраняющиеся требования в национальных актах и отсутствие в ряде случаев взаимодействия в электронном виде государственных органов между собой и с участниками ВЭД.

«Принятие данного решения послужит важным импульсом для активизации работы по переводу национальных нормативных актов в различных сферах на „информационные рельсы“», — заявил Панкратов.

Исключениями станут случаи оформления разрешения таможенного органа на убытие товаров с таможенной территории союза, оформление изменения, удаления, уничтожения или замены средств идентификации, а также случаи совершения таможенных операций, связанных с соблюдением маршрута перевозки товаров, установленного в отношении тех товаров, которые помещены под процедуру таможенного транзита. Кроме того, это касается случаев невозможности обеспечить совершение таможенных операций в электронном виде в связи с техническими сбоями, а также случаев поступления в таможенный орган мотивированного обращения лица о проставлении отметок таможенных органов на бумажном носителе.

Также Евразийский межправительственный совет решил до 1 декабря 2020 года внести в законодательство стран ЕАЭС поправки, согласно которым лица будут предоставлять документы на бумажном носителе с отметками таможенных органов в случае, когда таможенные операции совершены в электронном виде.