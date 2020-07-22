О бесплатных лекарствах можно узнать в приложении eGov Mobile

В мобильном правительстве появилась новая услуга здравоохранения и новый цифровой документ.

В приложении eGovMobile теперь можно узнать, какие лекарственные средства доступны гражданину при амбулаторном лечении. Также стал доступен «Электронный технический паспорт недвижимости» — новый цифровой документ.

«Мы стараемся увеличить число полезных для граждан услуг и сервисов. Сейчас на портале eGov доступно 37 услуг в сфере здравоохранения. Наша цель — большую часть из них реализовать и в приложении eGov Mobile», — отметил Асет Турысов, председатель правления АО «Национальные информационные технологии».

С помощью новой услуги в приложении можно узнать, какие лекарственные средства, специализированные лечебные продукты и изделия медицинского назначения положены гражданину при амбулаторном лечении, в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Чтобы получить услугу в приложении, в разделе «Здравоохранение» необходимо выбрать пункт «Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан», указать период и заказать услугу. В течение одного рабочего дня запрос будет обработан и поступит ответ.

Электронный технический паспорт в приложении будет полезен тем, кто не имеет при себе оригинала техпаспорта. Пользователь всегда сможет продемонстрировать документ по месту требования. Кроме того, сервис предложит владельцу документа функцию открытия доступа с помощью QR-кода, что поможет стороне, запрашивающей документ, убедиться в том, что документ подлинный.

Сегодня в приложении доступно шесть видов документов:

— удостоверение личности;

— свидетельство о браке;

— свидетельство о рождении;

— свидетельство о перемене имени, отчества, фамилии;

— свидетельство о расторжении брака;

— электронный технический паспорт.