Казахстан занял первое место среди стран СНГ по развитию e-gov

За пять месяцев в стране было оказано около 16 миллионов госуслуг в электронном формате.

В условиях продления ограничительных карантинных мер в Республике Казахстан предоставление услуг в электронном формате, в том числе государственных, становится все более актуальным и остро необходимым. Сегодня население страны достаточно подготовлено к получению госуслуг электронным способом. Так, по состоянию на конец 2019 года доля пользователей ПК в возрасте 6–74 лет увеличилась до 82,2% (годом ранее — 80,3%), а доля пользователей сети интернет выросла до 84,2% (годом ранее — 81,3%), сообщает Finprom.kz.

В целом уровень цифровой грамотности населения в возрасте 6–74 лет увеличился за год с 79,6% до 82,1%. Сегодня автоматизировано более 82% госуслуг, а к концу 2020 года планируется довести этот показатель до 90%. Получить государственные услуги в онлайн-режиме казахстанцы могут через портал электронного правительства, мобильное приложение mGov и Telegram-бот. В оффлайн-режиме можно обратиться в один из фронт-офисов госкорпорации «Правительство для граждан».

За пять месяцев текущего года на портале электронного правительства РК было оказано около 16 млн государственных услуг. Из них наибольшее количество пришлось на оформление назначения социальной выплаты участникам системы обязательного социального страхования на период чрезвычайного положения — 8,1 млн услуг.

Стоит отметить, что в глобальном рейтинге развития электронного правительства, который формирует ООН, Казахстан поднялся на 29-е место среди 190 стран мира (годом ранее — 39-е место). При составлении текущего рейтинга (2020 года) оценивалась работа, проведенная государствами в 2018–2019 годах. Непосредственно среди стран СНГ Казахстан занял 1 место. Ниже расположились Россия (36 место), Беларусь (40), Молдова (79), Украина (69), Узбекистан (87) и др.

В тройку мировых лидеров по развитию электронного правительства вошли Дания, Южная Корея и Эстония. Замыкают ТОП-5 стран Финляндия и Австралия.