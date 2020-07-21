Пандемия Covid-19 спровоцировала рецессию в ИТ-индустрии.

Вспышка коронавируса привела к сокращению глобальных расходов на ИТ на 8% в этом году, когда тысячи компаний сократили свои бюджеты на технологии и услуги, профинансировав только основные расходы на ИТ. Несмотря на то, что, по прогнозам, весь сектор сократится, сегмент ИТ-устройств и системы центров обработки данных затронет самое значительное снижение потребительских расходов в этом году. Согласно информации, собранной Learn Bonds, глобальные расходы на ИТ-устройства сократятся на 108 млрд долларов в годовом исчислении, до 590 млрд долларов в 2020 году.

Согласно данным Statista и Gartner, в 2012 году потребители по всему миру потратили 676 млрд долларов на ИТ-устройства, в том числе — на ПК, ультрамобильные компьютеры, планшеты, мобильные телефоны и принтеры. К концу 2016 года этот показатель упал до 630 млрд долларов. В течение следующих двух лет глобальные расходы на ИТ-устройства выросли до 712 млрд долларов — шестилетнего максимума. А к концу 2019 года цифра немного снизилась — до 698 млрд долларов.

Однако пандемия Covid-19 спровоцировала рецессию в ИТ-индустрии, причем даже у крупнейших технологических компаний замечены падения продаж и снижение цен на акции. Данные Gartner показали, что глобальные потребительские расходы на ИТ-устройства, как ожидается, сократятся до 590 млрд долларов в 2020 году (падение на 15,5% в год).

Вице-президент Gartner Джон-Дэвид Лавлок отметил, что к 2020 году восстановление расходов на ИТ будет медленным, а для наиболее пострадавших отраслей, таких как индустрия развлечений, авиатранспорт и тяжелая промышленность, потребуется более трех лет, чтобы вернуться к уровню расходов на ИТ, соответствующему 2019 году.

Помимо значительного снижения потребительских расходов на ИТ-устройства, аналитики прогнозируют и существенное падение выручки мировой компьютерной индустрии в 2020 году. Выручка на рынке, который включает розничные продажи ноутбуков, планшетов, настольных ПК, устройств хранения данных, мониторов и клавиатур, достигла 278,9 млрд долларов в прошлом году. Из-за вспышки коронавируса этот показатель, как ожидается, сократится до 264,6 млрд долларов в 2020 году.

Крупнейший поток доходов на этом рынке дают продажи ноутбуков и планшетов. Согласно прогнозам, их выручка сократятся на 9,7% в годовом исчислении (со 171,6 млрд долларов в 2019 году до 161,9 млрд долларов в 2020 году). Выручка от продаж настольных ПК сократится на 1,6 млрд долларов, а выручка от систем хранения — на 1,2 млрд долларов. Потребители во всем мире, как ожидается, сократят свои расходы на мониторы и проекторы более чем на 1 млрд долларов в этом году. А выручка от продаж клавиатур и принтеров снизится на 200 млн долларов и 500 млн долларов соответственно.