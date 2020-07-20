Казахстанский Фестиваль мобильных блокбастеров пройдет во второй раз

Тематика нового сезона — «Машина времени».

Организаторы Mobile Blockbuster Film Festival, первого в Казахстане фестиваля короткометражных фильмов, снятых на смартфон, объявили о старте второго сезона проекта. Главным условием по-прежнему является съемка видео на мобильный телефон. Тематика второго сезона фестиваля — «Машина времени». Она выбрана не случайно. Авторы полагают, что этот лейтмотив позволит претендентам лучше раскрыть творческий потенциал, проявив всю свою фантазию. Прием работ начнется с 15 августа и продлится до 15 октября. Фестиваль пройдет в онлайн-формате.

Mobile Blockbuster Film Festival является первым в Казахстане фестивалем, где все работы предлагается снять на смартфон. Авторы проекта не ограничивают участников по форме выражения, сюжету и жанру фильмов. Главное, чтобы короткометражные работы соответствовали теме и были сняты на мобильное устройство. Здесь можно смело показать свою креативность: снять кино с легким флером ностальгии или же, наоборот, представить будущее и воплотить его в кадре.

Минимальная продолжительность фильма может составлять до одной минуты, а максимальная — 12 минут. Автору лучшей работы достанется главный приз — смартфон. Но и для других участников есть возможность получить ценные подарки. Ведь помимо главного приза организаторы предусмотрели еще девять номинаций: лучшие сценарий, режиссер, музыкальный клип, актер, актриса, мультфильм, а также приз жюри и зрительских симпатий.

«Увидев, что первый сезон фестиваля был позитивно воспринят общественностью, проведение второго стало очевидным. Мы и сейчас на связи с некоторыми победителями, которые благодаря участию в проекте смогли раскрыть в себе таланты мультипликаторов, сценаристов, художников по костюмам и др. Это явилось стимулом для них не останавливаться на достигнутом, а двигаться дальше, снимать короткометражные фильмы на смартфон и принимать участие в других конкурсах. Это ведь очень важно для человека — испытать признание, ощутить, что его творчество тоже находит свою аудиторию», — отметил Дмитрий Байназаров, автор и идейный вдохновитель фестиваля.

Во втором сезоне организаторы реализуют еще одно новшество — образовательную составляющую. На протяжении двух месяцев приема работ каждую неделю в онлайн-формате будут проходить мастер-классы от ведущих мастеров своего дела из Казахстана и России. Так, режиссер из Москвы Артур Михеев проведет семинар на тему «Основы мобильной видеографии», Сергей Литовченко из Алматы поделится секретами написания успешного сценария, а руководитель интернет-агентства Павел Лапуцков (г. Москва) научит казахстанцев самостоятельно создавать свой собственный сайт за считанные часы.

«Сегодня многие из нас стремительно осваивают новые навыки и знания, поскольку работа в онлайне стала необходимостью. Но в массивном потоке информации очень сложно бывает сориентироваться и выбрать то, что будет не только качественным по контенту, но и подойдет именно тебе, решит твои непосредственные задачи. Поэтому мы собрали сильнейших экспертов в вопросах как творчества, так и продвижения работ в интернете. На одной площадке они будут делиться своими знаниями и опытом со всеми желающими, включая такие направления как актерское мастерство, режиссура, развитие личного бренда в интернете и др. Примечательно, что за эти два месяца наш фестиваль уже вошел в каталоги таких международных кинофестивалей, как Festhome, Festagent, Filmfestivals и Mirfest. Поэтому мы вполне резонно ожидаем большее количество участников не только из Казахстана, но и из других стран», — рассказала Олеся Колесниченко, продюсер Mobile Blockbuster Film Festival.

Напомним, что период приема работ — с 15 августа по 15 октября. Награждение победителей пройдет 25 октября в онлайн-формате. Участие в фестивале и мастер-классах является бесплатным. С более детальными подробностями вы можете ознакомиться на официальном сайте Mobile Blockbuster Film Festival.