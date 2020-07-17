На завышение цен на лекарства можно пожаловаться через приложение

Казахстанцам рассказали, как они могут сообщить о нарушениях в аптеках.

Любой гражданин может фиксировать факты завышения предельных цен на социально значимые лекарственные препараты. По информации представителя минздрава, с жалобами о завышении цен на лекарственные средства казахстанцы могут обращаться в территориальные департаменты комитета контроля качества безопасности товаров и услуг МЗ (контактные данные размещены на сайте комитета), через портал электронного правительства либо через мобильное приложение «DariKz», передает Caravan.kz.

«Через мобильное приложение граждане могут узнать предельную цену каждого препарата, провести штрихование конкретного препарата и направить жалобу в комитет контроля качества безопасности товаров и услуг», — разъяснил председатель комитета контроля качества безопасности товаров и услуг МЗ Тимур Султангазиев.

Он напомнил об утвержденном перечне из 6 478 наименований лекарственных средств с установленной предельной ценой для оптовой и розничной продажи.