В Казахстане начал работу сайт Stop Fake

Любой желающий может для проверки прислать информацию, достоверность которой вызывает сомнения.

Министерство информации и общественного развития запустило новый сайт, на котором будут публиковать опровержения недостоверной информации. На сайте Stop Fake Stopfake.kz публикуют новости после «тщательного факт-чекинга» и определения, является ли та или информация фейком, манипуляцией, провокацией, передает Sputnik.

«Stop Fake анализирует и определяет правдивость информации, распространяемой в СМИ, социальных сетях, мессенджерах, коммуникационных каналах, комментариях, и размещает результаты своих исследований», — говорится в сообщении.

На сайте есть функция «Пожаловаться на фейк», с помощью которой любой желающий может прислать в редакцию письмо с жалобой на возможную недостоверность той или иной информации. Редакция выяснит степень ее «фейковости» и опубликует на сайте новость или опровержение.

По данным ведомства, целью создания нового сайта является «правильное информирование общества», борьба с информационными манипуляциями, очистка информационного поля от некорректных и фейковых сообщений.

Напомним, ранее в Казахстане запустили сайт Umytpa.kz («Не забывай») для родственников погибших от коронавируса. Сайт будет отражать народный мониторинг статистики летальности от COVID-19.