Анонимные денежные переводы попадут под запрет

Новые меры, вводимые в РК, будут способствовать снижению размеров теневой экономики и повышению прозрачности операций, проводимых субъектами бизнеса.

17 июля 2020 года вступит в силу Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ипотечных займов в иностранной валюте, совершенствования регулирования субъектов рынка платежных услуг, всеобщего декларирования и восстановления экономического роста». Документ включает нормы, направленные на совершенствование регулирования деятельности небанковских финансовых организаций для снижения рисков отмывания денег, вывода капитала из страны и противодействия теневой экономике.

Закон закрепляет полномочия Национального Банка в части совершенствования регулирования деятельности платежных организаций, платежных систем и предотвращения использования сервисов небанковских платежных организаций для незаконных операций. В частности:

— вводится запрет на переводы между неидентифицированными пользователями электронных кошельков;

— устанавливаются различные лимиты на операции с электронными деньгами;

— устанавливаются обязанности для операторов платежных систем с целью противодействия незаконным операциям;

— предоставляется возможность индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам использовать электронные кошельки для обслуживания своих платежных операций.

Закон также закрепляет полномочия Национального Банка по регулированию предельных размеров снятия наличных денег с банковских счетов субъектами предпринимательства и порядка снятия наличных денег сверх установленных предельных размеров. Данные меры будут способствовать снижению размеров теневой экономики и повышению прозрачности операций, проводимых субъектами бизнеса.