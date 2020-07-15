Spotify запускается в Казахстане

Популярный музыкальный стриминговый сервис, содержащий более 50 миллионов музыкальных треков и четыре миллиарда плейлистов, теперь доступен казахстанцам.

С 15 июля Spotify, самый популярный музыкальный стриминговый сервис по числу подписчиков в мире, стал доступен на территории Казахстана. В настоящее время сервисом пользуется более 286 миллионов человек во всем мире, включая 130 миллионов подписчиков Spotify Premium. Библиотека Spotify включает более 50 миллионов музыкальных композиций иностранных и казахстанских исполнителей.

Доступ к сервису можно получить бесплатно или по подписке Spotify Premium без рекламы. Spotify Premium открывает доступ к полному пакету услуг сервиса за 4,99 USD в месяц. К тарифу Spotify Premium для семьи, который будет стоить 7,99 USD в месяц, может подключиться до шести человек. Новый тариф Spotify Premium для двоих (6,49 USD) помимо возможностей стандартного премиум-аккаунта предлагает «Микс для двоих» — автоматически обновляемый плейлист, сочетающий в себе музыку, которая понравится обоим. Spotify Premium для студентов доступен по цене 2,49 USD в месяц.

Вместе с выходом на казахстанский рынок Spotify запускается еще в 12 странах — в Украине, Молдавии, Беларуси, России, Албании, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Косово, Черногории, Сербии, Словении и Северной Македонии. С сегодняшнего дня сервис доступен на 92 рынках.

«Запуск сервиса рынках позволит более чем 250 миллионам музыкальных фанатов открыть для себя музыку исполнителей со всего мира, а локальным исполнителям — увеличить аудиторию поклонников в других странах, — отметил Густав Гилленхаммер, вице-президент Spotify по развитию новых рынков. — Сегодня — важный день в истории Spotify, поскольку мы открываем доступ к сервису для артистов и фанатов на 13 новых рынках, включая Казахстан. Мы видим в этом событии огромные возможности не только для Spotify, но и для развития мировой музыкальной индустрии в целом».

Spotify предоставит казахстанским пользователям ряд функций, которые позволили сервису стать самым популярным в мире: более 50 миллионов треков и четыре миллиардов плейлистов с музыкой локальных и международных исполнителей, лучшие персональные рекомендации новой музыки, возможность воспроизведения на разных устройствах и интеграция с Instagram, Facebook, Samsung, Android TV, Tinder, Google Maps, Xbox.