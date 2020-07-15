Теперь казахстанские должники будут получать SMS-оповещения

Это позволит оперативно и своевременно уведомлять граждан о возбуждении исполнительного производства.

27 июня т. г. Президентом Республики Казахстан подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства и уголовного законодательства», передает Zakon.kz.

Законом совершенствуется институт уведомления сторон исполнительного производства. Введена норма по переходу на электронное уведомление граждан путем SMS-оповещения на номер сотового телефона. Основные преимущества использования SMS-оповещения — оперативное и своевременное получение информации о возбуждении исполнительного производства, о принимаемых ограничительных мерах исполнения и др. сведения по делу.

Кроме того данный сервис экономит средства должников: стоимость одного заказного письма с уведомлением составляет 350 тенге, а такое же извещение посредством SMS обойдется в 20 тенге. Согласно закону, эта стоимость причисляется к расходам и взыскивается с должника. Вместе с тем, возможность извещения посредством почтовой связи не исключается полностью. В случае невозможности уведомления посредством SMS судебный исполнитель сможет применять обычную почтовую связь.

Закон вступил в силу 8 июля 2020 года, по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.