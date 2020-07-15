Более 280 тыс. казахстанцев трудоустроились через электронную биржу труда в 2020 году

Министерство труда и социальной защиты населения будет внедрять меры по ее совершенствованию.

Министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов на заседании правительства РК под председательством премьер-министра Аскара Мамина доложил о реализации поручений Президента в социально-трудовой сфере. МТСЗН предлагает пересмотреть потенциал создания постоянных рабочих мест «Дорожной карты занятости» и других государственных программ. По словам Б. Нурымбетова, по «Дорожной карте занятости» местными исполнительными органами сэкономлено 53 млрд тенге, передает Pm.kz.

Эти средства предлагается использовать на новые проекты, создающие постоянные рабочие места, и на кредитование малого и среднего бизнеса для создания постоянных рабочих мест и мини-производств. Б. Нурымбетов указал на необходимость пересмотра качественных и количественных показателей по созданию рабочих мест в госпрограммах с акцентом на увеличение доли постоянных рабочих мест. МНЭ РК и центральным госорганам совместно с местными исполнительными органами в недельный срок поручено внести предложения в МТСЗН РК по новым показателям создания рабочих мест по регионам в рамках государственных программ.

Кроме того, на расширенном заседании Президент К. Токаев поручил обеспечить занятость людей, впервые оплативших единые социальные выплаты, а также сделать «Электронную биржу труда» единым порталом.

«1 млн 338 тыс. человек, впервые получивших единые социальные выплаты в условиях чрезвычайного положения, внедрены в автоматизированную информационную систему „Рынок труда“, центры занятости ведут соответствующую работу. На сегодняшний день 68 949 человек изъявили желание участвовать в программе занятости и 30 325 человек получили рабочие места», — проинформировал министр.

Что касается «Электронной биржи труда», то только в этом году 281 тыс. человек получили работу через нее. В завершение Б. Нурымбетов отметил, что Министерство труда и социальной защиты населения будет оперативно внедрять меры по совершенствованию электронной биржи труда, в том числе — механизмы оказания услуг в электронной проактивной форме, онлайн-услуги, регистрация электронных трудовых договоров, внедрение Атласа новых профессий и компетенций и др.