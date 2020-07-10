Сертификаты Duolingo и Ielts Indicator засчитают для поступления в магистратуру и докторантуру

В связи с пандемией МОН разрешило прием сертификатов онлайн-тестов.

В связи с невозможностью в условиях пандемии Covid-19 сдать международный тест IELTS на знание английского языка в традиционном формате министр образования и науки РК подписал приказ, разрешающий выпускникам вузов сдать Duolingo English Test и Ielts Indicator для поступления в магистратуру и докторантуру.

Тестирование будет проводиться исключительно в электронном формате через информационные системы, исключающие возможность списывания во время экзамена. Для поступления в магистратуру пороговый балл по Duolingo English Test должен составлять не менее 95, по Ielts Indicator — не менее 6,0. Для поступления в докторантуру пороговый балл по Duolingo English Test должен быть не менее 85, по Ielts Indicator — не менее 5,5.

Сертификат, подтверждающий владение иностранным языком, является обязательным только для поступления в докторантуру. Для поступления на образовательные программы магистратуры можно представить международный сертификат, в том числе Duolingo English Test, Ielts Indicator, либо пройти экзамен по иностранному языку в ходе комплексного тестирования.