Абитуриенты будут поступать в вузы КР онлайн

В этом году выпускникам школ предстоит подавать документы в электронной системе.

Абитуриенты Кыргызстана будут поступать в вузы в онлайн-режиме, сообщила на брифинге заместитель министра образования и науки КР Надира Джусупбекова. Для этого разработана автоматизированная информационная система «Абитуриент оnline». На сайте 2020.edu.gov.kg размещена информация обо всех высших учебных заведениях Кыргызстана, о факультетах и специальностях, передает Sputnik.

Система позволит в режиме реального времени отслеживать процесс приема, место в рейтинге и минимизирует влияние приемной комиссии образовательной организации на результаты конкурса. Любой абитуриент, набравший баллы выше проходного на Общереспубликанском тестировании, может зарегистрироваться на портале. Наличие теста по профильному предмету (кроме основного) дает абитуриенту преимущества при поступлении. Претенденты на льготы должны приложить соответствующие документы. Абитуриент должен зарегистрироваться на сайте, получить SMS на номер телефона и заполнить информацию в профиле по инструкции. Далее он должен определиться с вузом, направлением и профилем.

Первый тур приема начнется 20 июля. Заявки должны быть поданы до 14:00 22 июля. Заявитель должен подтвердить желание быть зачисленным по выбранной специальности до 18:00 25 июля, в случае неподтверждения место считается вакантным. При наличии вакансий с 27 июля по 1 августа пройдет второй тур. Заявки принимаются до 14:00 29 июля. Третий тур — с 3 по 8 августа с разрешения Министерства образования и науки, регистрация до 14:00 5 августа.

Условия приема на заочную и вечернюю формы обучения устанавливаются университетом.