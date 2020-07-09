Видеонаблюдение становится все умнее: Axis Talk 2020

В ходе онлайн-конференции Axis Talk 2020 обсудили самые актуальные видео- и аудиорешения по обеспечению безопасности в самых разных отраслях — от ритейла до промышленности.

Мероприятие, ориентированное на экспертов рынка безопасности, представителей системных интеграторов и партнеров компании из России, стран Восточной Европы и СНГ, «посетило» более 1250 человек. Конференция транслировалась на четырех языках (английском, русском, польском и чешском). На мероприятии были представлены ключевые решения Axis в сфере IP-видео/аудио-технологий, предназначенные для обеспечения безопасности в ритейле, на транспорте и объектах критической инфраструктуры. Гости конференции смогли также ознакомиться с примерами использования искусственного интеллекта в аналитических приложениях, а также со свежими кейсами с использованием оборудования Axis.

В программу мероприятия вошло 10 сессий, на которых выступили представители глобального и российского офисов. Эксперты обсудили те вопросы, которые сегодня стоят перед участниками рынка безопасности, рассказали о новых продуктах и об инструментах Axis для проектирования и обслуживания систем. В частности, были затронуты темы перспектив развития отрасли видеонаблюдения, возможностей, которые дают искусственный интеллект и глубокое обучение, использования видеоаналитических приложений, работающих на борту камер Axis.

Эксперты Axis осветили следующие темы:

— Аналитика на основе искусственного интеллекта: реальные возможности и применение в условиях завышенных ожиданий;

— Комплексные решения Axis с применением Axis Camera Station и Axis Site Designer для объектов среднего класса;

— Опыт применения аналитики, IP-видео, и аудио-оборудования на крупных предприятиях, в том числе для охраны периметра и оптимизации процессов;

— Возможности сетевого аудио для усиления безопасности и повышения эффективности бизнес-процессов;

— Обеспечение безопасности на транспортных объектах, включая идентификацию номерных знаков, нарушений ПДД и правил парковки, забытого багажа с помощью встроенной аналитики в камерах;

— Возможности модулей видеоанализа на борту камеры и интеграция с VMS платформой на примере Milestone;

— Инструменты Axis для проектирования и обслуживания систем.

Конференцию открыли Петр Тоснер и Марк Павлица, представляющие отдел продаж и коммуникаций Axis Communications в России, СНГ и Восточной Европе. Спикеры затронули актуальные тенденции рынка видеонаблюдения. Так, например, они отметили, что IP-камеры все активнее вытесняют аналоговые устройства, а встроенные средства анализа видеопотока позволяют значительно повысить безопасность на объектах. К слову, для передачи сигнала все чаще используются беспроводные сети, а для анализа видеопотока в реальном времени — системы искусственного интеллекта. Растет и популярность «видеонаблюдения как услуги», а также облачных платформ. Отчасти эти тренды даже усилились в текущей мировой ситуации с пандемией, когда бизнес отдает предпочтение быстрым внедрениям. Хотя, с точки зрения затрат не все так радужно. Очевидно, что видеонаблюдение как средство обеспечения безопасности должно быть в ключевых статьях расходов, однако, как показывает практика, именно эту статью расходов нередко урезают в целях экономии. Между тем эксперты подчеркивают, что экономия на безопасности — весьма рискованное решение, которое может привести к печальным последствиям.

Мартин Грен, член совета директоров и соучредитель Axis, и Магнус Зедерфельдт, региональный директор по странам Восточной Европы, России и СНГ, обсудили развитие компании в последние десятилетия и инновационные решения, которые позволяют Axis Communications задавать тренды рынка и эффективно обеспечивать безопасность на таких крупных и важных объектах, как, например, аэропорт Внуково и московское метро. Мартин Грен рассказал, что оставаться лидером рынка компании позволяют не только передовые технологии, но и ее ценности, прежде всего — открытость и стремление построить доверительные долгосрочные отношения с партнерами и клиентами. Магнус Зедерфельд добавил, что стабильный рост обеспечивает и существующая бизнес-модель компании, при которой продукция реализуется только через системных интеграторов и дистрибьюторов. Это позволяет Axis и ее партнерам развивать свою экспертизу, масштабировать бизнес и планировать дальнейшее развитие.

Продуктовая линейка Axis включает камеры и системы видеозаписи, сетевые аудиосистемы, сетевые видеодомофоны, видеокодеры, тепловизионные камеры, радары, системы контроля доступа и защиты периметра, а также программное обеспечение, средства аналитики. Петер Ритц, технический директор и директор по продуктам Axis Communications, рассказал о последних новинках в портфолио компании. Это модели камер P3925-R и P3935-LR, Q9216-SLV, AXIS P3715-PLVE, P5654-E PTZ, Q6010-E, обновленная серия М30, а также радар D2110-VE. Уже в ближайшее время новые продукты будут доступны заказчикам.

Петер Ритц акцентировал внимание слушателей на одном из основных принципов технической политики Axis. Речь идет о компонентах собственной разработки, и ключевую роль здесь играет семейство микросхем Artpec. Они позволяют обеспечить высокое качество изображения и широкий функционал для видеоаналитики. В настоящее время налажен выпуск седьмого поколения микросхем Artpec. Однако в лабораториях Axis уже тестируются Artpec-8 и Artpec-9. Среди других важных технологий Axis можно отметить Zipstream и Lightfinder. Zipstream обеспечивает передачу высококачественного изображения при низкой пропускной способности канала связи за счет алгоритмов эффективной компрессии, а Lightfinder повышает четкость движущихся объектов и позволяет камере различать цвета в условиях низкой освещенности, когда человеческий глаз сделать этого уже не может.

Как отметил Петр Тоснер, вынужденная самоизоляция из-за пандемии коронавируса повлияла на бизнес компании в странах региона, хотя и по-разному. Но, несмотря на сложности, цепочка поставок работала без сбоев. В Axis уже видят, что бизнес возвращается к прежнему уровню. Но пандемия повлияла на проекты — некоторые были приостановлены или даже оказались перед риском отмены.

Рост объема рынка видеоаналитики эксперты оценивают в 20% относительно 2019 года. В большей степени он обусловлен тем, что все больше используются методы глубокого обучения. Благодаря этому видеонаблюдение превратилось не только в способ сбора и анализа данных, но и в метод автоматизированного контроля за процессами с возможностью немедленного реагирования на события и ситуации. В линейке Axis представлены решения, способные отслеживать заданные события, что может применяться для контроля за периметром, соблюдения тех или иных мер безопасности и т. д. В нынешних условиях некоторые решения становятся наиболее актуальными, особенно по мере того, как бизнес по всему миру будет возвращаться к нормальной жизни. Речь идет о системах видеоаналитики, позволяющих отслеживать количество людей в помещениях или распознающих людей в масках.