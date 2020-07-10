В Кыргызстане создали платформу для помощи в борьбе с Covid-19

Онлайн-планировщик позволяет отследить «горящие» запросы и адресно оказать помощь.

Кыргызстанские активисты создали координационный центр для отслеживания нужд населения в борьбе с коронавирусом. Координационный центр отслеживает запросы медицинских работников и передает их исполнителям — волонтерам или волонтерским организациям, передает Sputnik.

«Актуальные задачи и запросы вносятся в онлайн-планировщик Birge.pro. Это сервис, который позволяет любому кыргызстанцу, желающему внести вклад в борьбу с Covid-19, оценить свои возможности и выбрать задачу для исполнения, адресно предложив помощь», — говорят волонтеры центра.

По информации центра, в будущем планировщик интегрируют в государственный портал по борьбе с Covid-19, который сейчас разрабатывает правительство КР. Запросы можно отследить и в социальных сетях координационного центра. На страницах также публикуется информация о волонтерской помощи, пунктах покупки лекарств и нуждах медицинских работников.

Для удобной навигации в публикациях созданы хештеги, которые позволяют найти подписчикам нужную информацию:

#birge_врачи — информация о врачах-волонтерах, которые готовы помочь медработникам и частным лицам;

#birge_волонтеры — информация о деятельности волонтеров;

#birge_госпиталь — список госпиталей, где принимают пациентов;

#birge_консультация — список авторитетных консультационных служб, связанных с предотвращением распространения коронавирусной инфекции;

#birge_питание — список организаций, которые обеспечивают врачей и волонтеров питанием;

#birge_помощь — запросы помощи от врачей, госорганов, граждан.