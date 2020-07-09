В Казахстане внедрили систему онлайн-мониторинга медицинских учреждений

Минздрав отныне работает по-новому.

В ведомстве решили внедрить систему онлайн-мониторинга медицинских учреждений. Такой формат поможет скоординировать меры и усилить борьбу с КВИ в стране. Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой. Он отметил, что сейчас необходимо держать руку на пульсе и наблюдать, как работает непосредственно каждое учреждение. Охватить хотят все регионы, передает Kazakh-tv.

«Мы ввели новый формат онлайн-обходов. Это означает, что сейчас сотрудники министерства здравоохранения в режиме реального времени набирают сотрудников непосредственно на местах медорганизаций. Например, такой онлайн-обход был проведен в трех медорганизациях Атырау. В реальном времени специалист передвигается по медорганизации, и наши сотрудники направляют, спрашивают конкретные проблемы. Такой формат работы позволил осмотреть за короткое время несколько объектов», — подчеркнул министр.

Алексей Цой также отметил, что проблема нехватки лекарств в стране решается. По его информации, процедура ввоза препаратов в Казахстан была ускорена, нормативные документы подписаны. А это значит, что многие медикаменты, которые сегодня в дефиците, вскоре появятся на полках аптек.