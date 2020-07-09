Отследить использование бюджетных денег можно онлайн

Портал Publicbudget.kz должен являться механизмом общественного контроля.

Проект Publicbudget.kz, специальная интерактивная карта открытых бюджетов, реализуется по инициативе Агентства по противодействию коррупции. Он нацелен на упрощение доступа к информации, повышение уровня доверия граждан к государству, создание эффективной диалоговой платформы. Карта в режиме реального времени отображает детальные сведения о выделенных бюджетных средствах в доступной для населения форме, тем самым позволяя контролировать государственные расходы.

«На сегодняшний день карта стала действенным механизмом общественного контроля и реализации поручения Президента по созданию „Слышащего государства“», — говорится в сообщении Агентства РК по противодействию коррупции.

Отмечается, что с момента запуска карты более 17 тыс. государственных учреждений по республике опубликовали информацию о порядка 8,3 трлн тенге бюджетных средств, половина из которых стала доступна в текущем году (4,08 трлн тенге). Всего открытые бюджеты просмотрели более 1 млн раз, оставлено 505 комментариев граждан. Агентство призывает граждан осуществлять общественный контроль с использованием возможностей карты в онлайн-режиме.