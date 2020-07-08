Kolesa Group запускает бесплатные курсы по IT-профессиям

На первом этапе Kolesa Upgrade стартует обучение по мобильному тестированию и Android-разработке.

Компания Kolesa Group объявила о запуске нового образовательного направления Kolesa Upgrade, который позволит казахстанцам бесплатно освоить с нуля IT-профессию или прокачаться в имеющейся IT-специальности. На первом этапе команда Upgrade предлагает два направления — мобильное тестирование и Android-разработка. По ним компания видит острый дефицит кадров на рынке. Курсы будут проходить онлайн, среди менторов — тимлиды, техлиды и руководители направлений из Kolesa Group.

Чтобы подать заявку на участие, необходимо заполнить анкету на сайте Kolesa Upgrade. В ней нужно указать базовую информацию о себе и прикрепить резюме. Заявки принимаются до 20 сентября После проверки резюме кандидаты пройдут еще три этапа: телефонное интервью, тестовое задание, собеседование с HR-менеджером и ментором.

Выпускники курсов получат:

— сертификат о прохождении курсов;

— собственный pet project;

— рекомендации менторов и кураторов;

— нетворкинг;

— консультации от HR-команды по soft skills, составлению резюме и прохождению интервью.

Следом за мобильным тестированием и Android-разработкой стартуют курсы по Frontend и Golang (для начинающих), а также по iOS-разработке и автоматизации тестирования (для продвинутых).