На хакатоне в Нур-Султане разработают приложение для людей с особыми потребностями

У участников будет 48-часов для того, чтобы представить свое решение.

В Нур-Султане стартует молодежный хакатон по разработке мобильного приложения. Socialhack — 48-часовой онлайн-хакатон, где соберутся студенты со всего Казахстана, чтобы решить социально-ориентированную задачу по разработке прототипа мобильного приложения для людей с особыми потребностями. Хакатон пройдет с 16 по 18 июля в онлайн-формате.

Главная задача Socialhack — решить проблему доступности городских объектов в Нур-Султане с учетом их расположения, а также — классификации по частоте и удобству использования. К участию в конкурсе приглашаются студенты, разработчики, дизайнеры, аналитики в возрасте от 16 до 22 лет, мечтающие создать важный проект для Казахстана.

«Приглашаем всех студентов и заинтересованных разработчиков принять участие в хакатоне и подать свои заявки. Это отличная возможность проявить свои таланты, а также заявить о себе», — отметил директор департамента R& D и корпоративных инноваций международного технопарка IT-стартапов Astana Hub.

Заявки на участие в хакатоне принимаются до 10 июля.