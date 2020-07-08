Компания Lenovo стала официальным поставщиком рабочих станций для Aston Martin

Рабочие станции Lenovo повышают эффективность работы проектировщиков и дизайнеров.

Компания Lenovo стала официальным партнером и поставщиком рабочих станций ThinkPad серии P и ThinkStation для английского производителя спортивных автомобилей Aston Martin. Дизайнеры компании Aston Martin используют рабочие станции, чтобы совместить цифровую и физическую стороны разработки дизайна. Новейшие технологии помогают создавать модели, выполнять рендеринг и многое другое, а также контролировать весь этот процесс: анализировать результаты, комментировать, вносить правки.

Благодаря высокой производительности и быстродействию рабочие станции Lenovo позволяют решать задачи любой сложности: сравнить глиняную скульптуру с цифровыми эскизами или преобразовать отфрезерованную модель в отрисованное объемное изображение. Это значит, что разработанный дизайн не только будет достаточно детализирован, но и пройдет все необходимые испытания, которые подтвердят, что эта цифровая модель в будущем сможет стать настоящим автомобилем. Lenovo сотрудничает с Aston Martin в различных сферах, которые затрагивают не только производство автомобилей, но и техническое проектирование, дизайн, визуализацию и архитектуру.

Новая рабочая реальность

Сейчас, когда удаленная работа стала частью реальности, мобильные рабочие станции ThinkPad серии P позволили сотрудникам Aston Martin не прерывать производственного процесса — они без проблем запускают все необходимые программы и продолжают творить.

Представители Aston Martin искали оптимальное решение для стандартизации рабочих станций, используемых на разных этапах производства — от моделирования и разработки дизайна до проектирования и приемочных испытаний. Компания нуждалась в партнере, который сможет поставлять надежные производительные устройства и обеспечит их необходимую техническую поддержку. В Aston Martin сделали выбор в пользу компьютеров Lenovo, так как они легки в управлении, их драйверы автоматически обновляются, а производительность позволяет поддерживать работу самых ресурсоемких приложений.

С помощью программы Lenovo Performance Tuner производитель автомобилей может вносить необходимые изменения и оптимизировать работу ПО, которое используют дизайнеры и инженеры. На рабочих станциях ThinkPad серии P и ThinkStation всегда стоит новейшая версия программного обеспечения. Графические дизайнеры, инженеры, разработчики моделей и многие другие сотрудники компании Aston Martin полагаются в своей работе на мощность и надежность рабочих станций Lenovo.