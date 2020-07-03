Стартапы могут принять участие в Kazakhstan Digital Accelerator

Quest Ventures и QazTech Ventures совместно запустили акселерационную программу мирового класса.

В рамках программы основатели стартапов смогут получить инвестиции, приобрести ключевые навыки, знания и связи для развития бизнеса и успешной экспансии на рынки Юго-восточной Азии посредством мастер-классов, проводимых международными экспертами, а также еженедельные сессии с рядом ключевых игроков из различных стран Юго-восточной Азии.

Программой также предусмотрены сессии с успешными основателями стартапов из Казахстана и ведущими локальными экспертами из различных индустрий. Для участия в программе стартап должен иметь работающий продукт или сервис, повторяемую и масштабируемую бизнес-модель в сфере цифровой экономики и быть ориентированным на крупные рынки.

Заявку необходимо подать на сайте до 5 июля 23:59 часов (GMT +6). Для подачи заявки стартапам необходимо иметь аккаунт Google и самую свежую версию питч-дека. Стартапы, которые уже подали заявку на KDA через QazTech, не нуждаются в повторной подаче заявки).

Зарегистрированный в Сингапуре венчурный фонд Quest Ventures является одним из крупнейших инвесторов на ранней стадии в регионе ЮВА, обладает глубокой экспертизой в широком ряде цифровых вертикалей, а так же обладает обширными деловыми связями в среде ведущих инвесторов и предпринимателей. Портфель включает такие компании как Carousel, ShopBack, 99.co Carro, Xfers и многие другие.