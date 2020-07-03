Билайн садится в танк

Казахстанские «танкисты» смогут получить Т-44-100 в рамках специального игрового тарифа.

В середине июля танк Т-44-100 (К) будет официально доступен и для Казахстана. Сотовый оператор Beeline Казахстан предоставит абонентам интернет-тариф с уникальным танком Т-44-100 (К) и бесконечным танковым премиум-аккаунтом в игре World of Tanks. Заявленный старт — 20 июля, но дата плавающая и может быть изменена. Об этом пишет Wotexpress.info со ссылкой на источник в компании.

В качестве ориентировочной стоимости тарифа называется сумма в 6990 тг в месяц, однако она не финальная и может быть изменена.

Напомним, ранее совместный с Wargaming игровой пакет запускал «Казахтелеком» — проект стартовал еще в 2017 году.