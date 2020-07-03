Владелец Zara переводит продажи в онлайн

Ретейлер намерен таким образом компенсировать убытки из-за пандемии.

Глобальный ретейлер Inditex SA, владелец брендов Zara, Massimo Dutti и Pull & Bear, принял решение в постпандемическом будущем более агрессивно ориентироваться на продажи в интернете. Продажи компании в первом квартале 2020 года упали до 3,3 млрд евро, что на 44% ниже прошлогоднего показателя. В период пандемии компания понесла убытки в размере 409 млн евро, в том числе 308 млн евро на закрытие и ремонт магазинов, в то время как годом ранее ее прибыль составила 736 млн евро, передает Kursiv.kz.

Чтобы возместить упущенную выгоду, компания намерена закрыть до 1,2 тыс. (16%) точек офлайн-продаж по всему миру из своих 7,4 тыс. магазинов, оставив лишь наиболее удачно расположенные офлайн-площадки, которые позволят быстро доставлять заказы. Для увеличения продаж в интернете в течение следующих трех лет Inditex потратит 1 млрд евро на цифровые инвестиции, в том числе установку чипов радиочастотной идентификации на свои товары для лучшего отслеживания и быстрого пополнения запасов в своих магазинах.

В июне Inditex заявила, что ее продажи в последние недели неуклонно росли: продажи в интернете выросли на 50% за квартал и более чем на 95% в апреле на фоне почти полной блокировки на многих крупнейших рынках. По оценкам Inditex, к 2022 году выручка от онлайн-продаж вырастет на 9% и составит более четверти от общего объема продаж. Исследовательская компания Bernstein считает, что в ближайшие два года закрытие офлайн-магазинов компании ускорится до 400 в год, в то время как в прошлом году был закрыт всего 21 магазин.

По оценкам швейцарского финансового холдинга UBS, в течение следующих пяти лет в розничной торговле США могут закрыться около 100 тыс. магазинов — это в три раза больше, чем во время рецессии 2007–2009 годов. UBS подсчитал, что с текущих 15% к 2025 году до четверти розничных продаж в США может перейти в онлайн.