На 20% выросла зарплата IT-специалистов в Казахстане

Привлечение, удержание и мотивация таких сотрудников становится главным приоритетом и вызовом для бизнеса.

Согласно опросу первых руководителей в Казахстане (PwC CEO Survey, 2020) нехватка квалифицированного персонала занимает первое место среди бизнес-угроз. В этом году угроза достигла максимального показателя — 93%. Этот тренд охватил не только Казахстан, он ощущается во всем мире и становится особенностью нашего времени. В условиях стремительного роста технологий и растущего спроса на IT-специалистов привлечение, удержание и мотивация таких сотрудников становится главным приоритетом и вызовом для многих организаций.

По результатам PayWell Казахстан 2019 заработная плата IT-специалистов увеличилась на 20% по сравнению с предыдущим годом. Отметим, что средняя ежемесячная заработная плата IT-специалиста в 2019 году в Казахстане составила 503 000 тенге (до вычета налогов). Для сравнения, средняя заработная плата IT-специалиста в мире — 6 000 долларов (по результатам отчета Исследовательского института ADP).