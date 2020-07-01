В Казахстане утвердят концепцию развития финтеха

Глава государства принял отчет Национального банка.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя Национального банка Ерболата Досаева и членов правления об итогах денежно-кредитной политики за прошлый год, проведенной оценке качества активов банков второго уровня, о состоянии золотовалютных резервов Нацбанка и активах Национального фонда. В своей беседе с финансистами Президент отметил важность эффективной реализации денежно-кредитной политики в текущих условиях и заявил о необходимости учесть в разрабатываемой Стратегии денежно-кредитной политики до 2030 года фундаментальные тенденции на международных рынках. Новая Стратегия должна создать стимулы для макроэкономической стабильности и устойчивого развития финансовой системы страны.

В качестве одной из мер Президент назвал внедрение концепции развития финансовых технологий и инноваций. Соответствующее поручение по ее утверждению он дал Национальному банку совместно с правительством и МФЦА.

«Мировые тенденции и функционирование страны в период пандемии показали необходимость внедрения современных технологий в финансовой сфере», — отметил Глава государства.

Напомним — в настоящее время проходит форум «Online Astana Finance Days 2020: Рынки в меняющемся мире», где, в том числе, обсуждаются и вопросы развития финтех-отрасли. В рамках одной из сессий по цифровым валютам вице-министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Асхат Оразбек рассказал, что за 2019 год майнинговые проекты Казахстана привлекли инвестиции в размере 82,6 млн тенге. В 2020 год сумма увеличилась еще на 80 млн тг.