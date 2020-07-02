KZ-CERT будет сотрудничать с APCERT

Подписан меморандум с Азиатско-Тихоокеанской группой быстрого реагирования на компьютерные инциденты.

РГП «Государственная техническая служба» и Азиатско-Тихоокеанская группа быстрого реагирования на компьютерные инциденты (APCERT) подписали «Меморандум о взаимопонимании по кибербезопасности», который стал уже 30-м в копилке KZ-CERT.

Основными целями меморандума являются:

— обмен информацией об угрозах информационной безопасности;

— совместное реагирование на инциденты информационной безопасности;

— обмен информацией о распространении вредоносного программного обеспечения;

— обмен индикаторами компрометации.

Напомним, что совсем недавно Служба KZ-CERT заключила меморандум о взаимопонимании с Агентством обмена данными Министерства юстиции Грузии (Группа быстрого реагирования на компьютерные инциденты). Международное сотрудничество в решении подобного рода задач помогло выстроить взаимоотношения с более чем 100 странами мира.

APCERT отвечает за безопасное и надежное киберпространство в Азиатско-Тихоокеанском регионе посредством глобального сотрудничества. Основными целями организации являются укрепление Азиатско-Тихоокеанского регионального и международного сотрудничества в области информационной безопасности, совместная разработка мер по борьбе с крупномасштабными и региональными инцидентами безопасности сети, содействие обмену информацией и технологиями, в том числе информационной безопасности, компьютерных вирусов и вредоносного кода среди своих членов, помощь другим CERTs и CSIRTS в регионе в проведении эффективного и действенного компьютерного реагирования на чрезвычайные ситуации и др.