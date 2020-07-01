IT-специалистов без ученой степени будут привлекать для преподавания в вузах

В Казахстане 83 высших учебных заведения готовят специалистов по информационно-коммуникационным технологиям.

Квалифицированные специалисты из IT-отрасли без ученой степени смогут преподавать в вузах уже с сентября этого года. Раньше наем преподавателей был возможен только в штат, требовалось наличие ученой степени. Теперь же в высшие учебные заведения страны начнут привлекать и внештатных специалистов. Об том рассказал министр образования Асхат Аймагамбетов на заседании правительства.

В Казахстане 83 высших учебных заведения готовят специалистов по информационно-коммуникационным технологиям, обучается — свыше 50 тысяч студентов. В 2019 году по Индексу человеческого развития Казахстан занял 50 место среди 189 стран. В стране функционирует 1826 кабинетов робототехники, 447 STEM лабораторий, 1746 IT-классов, 21 IT-центр. Согласно данным, озвученным представителями Холдинга «Зерде», в прошлом году 83 вуза выпустили более 15 тысяч студентов по ИКТ-специальностям. 151 810 человек работают в сфере ИКТ, а 32 823 человек — на предприятиях различных отраслей экономики.

Несмотря на немалое количество выпускаемых студентов, потребность в них ежегодно растет. Так, число ИКТ-специалистов по данным Комитета по статистике МНЭ для разных отраслей экономики составляет 31 653 человека. Расчет годовой потребности основан на мировом опыте и прогнозировании — это исследование ОЭСР «Measuring the digital transformation», BCG «Россия 2025: от кадров к талантам» и IDC «European Future of Work 2019».

По словам министра образования, к 2030 году учебные заведения РК выпустят более трех миллионов специалистов новой формации. Для этого 2016 года вводятся новые образовательные программы в колледжах и вузах. Следующим же шагом является внедрение цифровых компетенций.

«Будет осуществляться целевая подготовка IT-кадров на уровне колледжей и технопарков. Мы предлагаем начать программу именно по базовым цифровым компетенциям. Обучающиеся будут углубленно изучать современные языки программирования. Новые образовательные программы уже начались, тысячи молодых людей будут иметь цифровые компетенции», — заявил министр.