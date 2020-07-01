Документы на конкурс по обучению за рубежом можно подать онлайн

Новая услуга оказывается физическим лицам в течение одного рабочего дня.

Теперь казахстанцы, желающие принять участие в конкурсе на обучение за рубежом в рамках международных договоров в области образования могут подать документы онлайн, на портале электронного правительства.

«Услуга была оцифрована совместно с Министерством образования и науки РК в целях предоставления возможности подачи документов для участия в конкурсе на обучение за рубежом по программам бакалавриата, магистратуры, резидентуры или докторонтуры. Заказывая услугу, граждане могут указать страну и специальность, по которой они хотели бы обучаться», — прокомментировал новость Асет Турысов, председатель правления АО «Национальные информационные технологии».

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо авторизоваться на портале, затем во вкладке «Образование» выбрать «Прием документов для участия в конкурсе на обучение за рубежом в рамках международных договоров в области образования» и заказать услугу. Далее заполнить все необходимые поля и подписать при помощи ЭЦП или SMS-пароля (обязательно иметь регистрацию в базе мобильных граждан).

Результатом оказания услуги является уведомление о приеме документов либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги, которые поступят в «Личный кабинет» пользователя. Услуга оказывается физическим лицам в течение одного рабочего дня.