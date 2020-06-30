Глава Мининформа высказалась о блокировке анонимных Telegram-каналов

По мнению Аиды Балаевой, государственным органам необходимо применять жесткие меры в отношении Telegram-каналов, которые угрожают национальной безопасности страны/

Министр информации и общественного развития Казахстана Аида Балаева прокомментировала работу анонимных Telegram-каналов в Казахстане. По ее словам сейчас различных каналов в мессенджере Telegram стало очень много. При этом глава Мининформа выразила мнение, что не стоит повально запрещать им работать, передает Sputnik.

«Я не сторонник тотальных запретительных мер, даже если это касается критики в отношении меня, моих коллег. Но если дело касается деструктивной информации, которая угрожает национальной безопасности, конечно, государством будут приниматься жесткие меры согласно законодательству», — заявила министр.

Аида Балаева отметила и то, что найти юридические адреса и конкретных ответственных лиц этих анонимных каналов крайне затруднительно.

Ранее прежний министр информации и коммуникаций Даурен Абаев высказывал мнение о том, что профильное министерство не заинтересовано в блокировке популярного мессенджера. При этом руководство Telegram предпринимает «шаги навстречу» при решении вопросов о блокировке отдельных групп, запрещенных на территории РК.