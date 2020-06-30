Siri и Alexa заговорят на казахском языке?

Казахстанцам предлагают принять участие в сборе данных для технологий распознавания и синтеза речи.

Ученые из Института умных систем и искусственного интеллекта Назарбаев Университета собирают базу голосовых данных на казахском языке для применения в технологиях распознавания и синтеза речи на казахском языке. Примерами применения технологий распознавания речи являются виртуальные ассистенты Siri, Alexa и Cortana. Цель проекта — применение базы для создания программ и приложений на казахском языке с использованием технологий распознавания и синтеза речи, передает Елорда Инфо.

«Участие людей в данном проекте очень важно. Для того, чтобы ученые реализовали его, им необходимо собрать голосовые данные у населения. Участникам необходимо будет пройти по ссылке, ознакомиться с инструкцией и вслух прочитать предложения на казахском языке, которые будут отображены на экране. На данный момент идет активный сбор голосовых данных. Чем больше людей примет участие, тем быстрее ученые смогут разработать новые программы. Каждый человек может участвовать неограниченное количество раз», — объяснили в Назарбаев Университете.