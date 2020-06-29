Премьер-министр РК провел заседание по вопросам внедрения цифровизации

Особое внимание было уделено вопросу развития технологической платформы «Индустрия 4.0».

Аскар Мамин провел заседание комиссии при Президенте РК по вопросам внедрения цифровизации. О проводимой работе по реализации программы «Цифровой Казахстан» доложил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности А. Жумагалиев, развитии элементов «Индустрии 4.0» и проекта «Модельных цифровых фабрик» — министр индустрии и инфраструктурного развития Б. Атамкулов, цифровизации нефтегазовой и урановой отраслей — министр энергетики Н. Ногаев, исключении бумажного документооборота в работе госорганов — министр культуры и спорта А. Раимкулова, передает Pm.kz.

Общий экономический эффект от реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан» в 2018–2019 гг. составил 802,5 млрд тг, создано 120 тыс. рабочих мест, в основном благодаря активному развитию электронной коммерции и всех смежных с ней отраслей. В рамках «Цифрового Казахстана» внесены изменения и поправки в 700 норм 11 кодексов и 58 законов.

В рейтинге ООН Казахстан занял 39 место по развитию электронного правительства, 26 место — по индикатору «онлайн-обслуживание», 40 место — по уровню кибербезопасности. Уровень цифровой грамотности населения Казахстана достиг 82,1%. В стране 83,7% государственных услуг оказываются в онлайн-режиме, зарегистрировано около 7 тыс. IT-компаний.

Проводится работа по открытию «модельных цифровых фабрик» на предприятиях, что позволяет повысить производительность труда на 25%, ресурсоэффективность — на 18%, срок службы оборудования — на 5%, снизить производственные издержки на 20%, трудовые затраты — на 30%, энергозатраты — на 35%. К примеру, подобные цифровые фабрики открыты в АО «Кентауский трансформаторный завод», АО «Eurasian Foods», ТОО «Алматинский вентиляторный завод», АО «Химфарм», ТОО «Karlskrona», АО «АК „Алтыналмас“» и ТОО «Бал Текстиль».

В рамках дальнейшей актуализации госпрограммы «Цифровой Казахстан» планируется внедрить 10 технологических платформ в различных областях: Govtech, Smart City, Industry 4.0, Agritech, Blockchain, Space Geotech, AI (Искусственный интеллект), E-Industry, Fintech https://profit.kz/tags/fintech/, Greentech. Особое внимание участники заседания уделили вопросу развития технологической платформы «Индустрия 4.0», которая направлена на автоматизацию процессов производства с применением роботов, больших данных и искусственного интеллекта. Платформа объединит финансовые, информационные сервисы, торговые площадки и системы трансфера технологий, в первую очередь, для предприятий горно-металлургического и топливно-энергетического комплексов, обрабатывающей промышленности. В рамках ее создания планируется внедрение аналитической базы Smart Industry Management, развитие системы корпоративных инноваций с крупными предприятиями отрасли и принятие других мер.

Глава правительства поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития в месячный срок разработать план мероприятий по комплексу регуляторных и стимулирующих мер по развитию элементов Индустрии 4.0 и расширению проекта «Модельных цифровых фабрик». Министерству энергетики поручено обеспечить до конца текущего года запуск системы проведения аукционов на предоставление права недропользования по углеводородному сырью с последующим исключением бумажного формата на всех этапах процесса, а также ускорить внедрение информационной системы учета сырой нефти и газового конденсата.