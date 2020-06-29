Безналичные платежи в мае достигли рекордной отметки в 2,4 трлн тг

Всплеск обусловлен отложенным спросом на приобретение товаров и услуг, а также стремления граждан минимизировать наличные расчеты.

Аналитический центр АФК представил обзор статистики по безналичным платежам по карточкам по состоянию на 01 июня 2020 года. После серьезного снижения в апреле из-за мер по борьбе с пандемией Covid-19 (-18%) объем безналичных карточных платежей в РК в мае вырос сразу на 34% или 600,4 млрд тенге до отметки 2 364,1 млрд тенге, что является максимальным показателем за всю историю наблюдений. При этом в сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается более выраженный рост — в 2,5 раза с показателя в 927,6 млрд тенге.

Аналитики уверены, что этот всплеск обусловлен, в основном, отложенным спросом на приобретение товаров и услуг из-за закрытия торговых сетей, бизнес-центров и ограничения передвижений в апреле, а также стремления граждан минимизировать наличные расчеты. Соответственно, этот пиковый рост, вероятно, носит разовый характер, в особенности с учетом возвращения некоторых ограничений по борьбе с пандемией стране.

Тройка лидеров по объему карточных платежей, совершенных на территории РК, по итогам мая выглядит следующим образом: Алматы — 37,9% (39,8% ранее), далее следует столица — 15,2% (14,4%) и город Шымкент с Туркестанской областью — 9,2% (8,1%).

Виду восстановления экономической активности в мае суммарный объем операций по платежным картам (снятие наличности + безнал) в Казахстане продемонстрировал рост на 32,9% или 913,2 млрд тенге до отметки 3 690 млрд тенге. При этом основное увеличение приходится на безналичные платежи (+600,4 млрд тенге), тогда как снятие в банкоматах продемонстрировало менее выраженный рост (+312,8 млрд тенге). На этом фоне отношение объема безналичных платежей по карточкам к снятию наличности в банкоматах в мае выросло до 178% со 174% месяцем ранее. Напомним, годом ранее в мае 2019 года этот показатель составлял всего 69%.

Динамика платежей по карточкам на территории всех регионов страны оказалась положительной, как в сравнении с предыдущим месяцем, так и с маем 2019 года. В территориальной разбивке наибольшие изменения в относительном выражении в мае продемонстрировали Туркестанская область и г. Шымкент (+51%), Алматинская область (+42%) и г. Нур-Султан (+41%).

«Средний чек» по безналичным платежам с использованием карточек в мае составил 12 142 тенге (12 976 — в апреле), в то время как средний размер суммы снятия в банкомате более чем в четыре раза превышает данную величину и составляет 52 708 тенге (50 875 — в апреле).

Между тем в мае отмечался рост как платежей через POS-терминалы (+43,1%), так и оплата в интернете (+32,4%). Ввиду более выраженного восстановления объема платежей через POS-терминалы их доля от суммарного объема безналичных карточных платежей выросла до 17,7% (ранее 16,6%), соответственно, доля оплат в интернете снизилась до 81,9% (ранее 82,9%). Тем не менее, за последние 12 месяцев доля POS-терминалов в общем объеме транзакций по карточкам в Казахстане снизилась почти в два раза, с 32% до 18%.

«Популярность и доступность цифровых каналов для оплаты товаров и услуг ускоряют переход Казахстана к cashless экономике. В результате объемы безналичных платежей по карточкам могут в ближайшее время в два раза превысить соответствующие показатели снятия наличности в банкоматах. Однако ввиду участившегося роста заболеваемости Covid-19 не исключены дополнительные меры борьбы с пандемией, что может соответствующим образом отразиться на суммарном объеме операций по платежным картам в Казахстане», — отмечают в АФК.